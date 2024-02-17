Рой Кин: «МЮ» вынужден играть с Хойлундом из недели в неделю — это очень помогает

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями об игре датского нападающего клуба Расмуса Хойлунда в последних матчах. Напомним, в последних пяти встречах форвард отметился пятью забитыми мячами.

«Хойлунд в ударе, ему потребовалось несколько месяцев. Он стал более степенным и уверенным в себе. Я верю, что каждый раз, когда он выходит на поле, он думает: «Я собираюсь забить гол за «Манчестер Юнайтед». Он демонстрирует хорошую форму. Тренер вынужден играть с ним из недели в неделю — это очень помогает», — приводит слова Кина Sky Sports.

21-летний Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.