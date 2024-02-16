«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании 18-летнего таланта из «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» проявляет заинтересованность в подписании 18-летнего крайнего нападающего «Баварии» Матиса Теля. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» уже контактировал с представителями Теля. Сам футболист желает остаться в «Баварии» и стать легендой мюнхенского клуба. Однако в случае, если Тель поймёт, что проигрывает конкуренцию за место в составе, он рассмотрит предложения от других клубов.

Напомним, в нынешнем сезоне Тель принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.