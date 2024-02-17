Экс-защитник «Зенита» Мейра: сине-бело-голубые станут чемпионами и в этом сезоне

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о шансах сине-бело-голубых стать чемпионами Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне.

«Нет сомнений, что «Зенит» — сильнейшая команда России на данный момент. Просто так пять раз подряд титул не выигрывают. Думаю, «Зенит» станет чемпионом и в этом сезоне — они умеют завоёвывать трофеи. Два очка отставания — это не так много. У «Зенита» хорошие шансы стать чемпионом России шестой раз подряд», — приводит слова Мейры «РБ Спорт».

Напомним, после завершения первой части чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал 36 очков и на данный момент занимает второе место, уступая «Краснодару», имеющему в своём активе 38 очков.

В первом матче после возобновления Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Игра состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.