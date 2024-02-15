Мейра: раньше в России играли большие личности, сейчас у футболистов психология другая

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра считает, что нынешнее поколение российских футболистов обладает совершенно другой ментальностью, чем игроки прошлого.

«Россия такая большая страна, много футболистов, но вашим действующим футболистам нужно работать над ментальностью, чтобы уезжать в европейские чемпионаты, показывать там хороший уровень футбола и продолжать развиваться. Помимо прочего, если вы посмотрите на сборную России сейчас и сборную 20-летней давности, то вы увидите, насколько другой была ментальность у футболистов. Тогда это были большие личности. У нынешних футболистов совершенно другая психология», — приводит слова Мейры издание Legalbet.

Напомним, Мейра выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2009 по 2011 год. За сине-бело-голубых португалец провёл 53 матча, дважды Фернанду становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Завершил профессиональную карьеру игрока Мейра в 2012 году. Сегодня из известных российских футболистов в топ-чемпионатах выступают Далер Кузяев (французский «Гавр»), Арсен Захарян (испанский «Реал Сосьедад») и Александр Головин («Монако»).