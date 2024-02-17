Сергей Семак заявил, что «Зенит» проведёт матчи на третьем сборе в закрытом режиме

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда проведёт товарищеские матчи на третьем сборе в закрытом режиме.

«Предварительно известны соперники на третий сбор, но эти матчи мы проведём в закрытом режиме. Соперники известны не на сто процентов, но в принципе мы понимаем, с кем будем играть», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Ранее на зимних сборах «Зенит» в рамках товарищеских матчей сыграл с самаркандским «Динамо» (5:1), южнокорейским «Чонбук Хёндэ Моторс» (5:1), «Уралом» (1:0), саудовским «Аль-Фатехом» (1:1), ереванским «Ноем» (0:0) и катарским «Аль-Раяном» (2:4). Также сине-бело-голубые участвовали в Кубке равноправия, который и выиграли. Футболисты Семака обыграли «Аль-Духаиль» (2:0), «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Сантос» (4:1).