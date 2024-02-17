«Лилль» — «Гавр»: Кузяев вне заявки на матч Лиги 1 из-за дисквалификации

Сегодня, 17 февраля, пройдёт матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Лилль» и «Гавр». Команды играли на стадионе « Пьер-Моруа» в Вильнёве-д'Аск (Франция). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяр. Игра начнётся в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы:

«Лилль»: Шевалье, Сантос, Йоро, Алешандро, Исмаили, Гудмундссон, Бенталеб, Андре, Языджи, Жегрова, Дэвид.

«Гавр»: Десма, Санганте, Юте-Кинкуэ, Льорис, Опери, Туре, Кехта, Жужу, Казимир, Айю, Грандсир.

Отметим, что за «Гавр» выступает российский полузащитник Далер Кузяев, который оказался вне заявки на матч из-за прямой красной карточки в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Страсбургом» (1:3).

На данный момент после 21 сыгранного матча французской Лиги 1 «Гавр» располагается на 12-й строчке с 24 очками. «Лилль» находится на пятом месте с 35 очками.