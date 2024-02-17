Тренер «Брайтона» Де Дзерби отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов.

«Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы. Горжусь этим, но я сосредоточен на ежедневной работе. Что касается моего будущего, я общаюсь с владельцами клуба, потому что хочу быть наиболее конкурентоспособным, хочу понимать план, и тогда не будет проблем с работой в том или ином большом клубе.

Я бы хотел побороться за победу в Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов в ходе карьеры, но сейчас не то время, когда ты должен уйти, или когда нужно соревноваться, или когда ты должен подождать ещё какое-то время.

Я счастлив в Премьер-лиге, и я должен сказать спасибо «Брайтону», лиге, всем тренерам и людям. Живя в Великобритании, проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь», – приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби рассматривается как кандидат на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле» и Хави в «Барселоне».