Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Брайтона» Де Дзерби отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов

Тренер «Брайтона» Де Дзерби отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на интерес к нему со стороны топ-клубов.

«Для меня большая честь слышать, что мной интересуются топ-клубы. Горжусь этим, но я сосредоточен на ежедневной работе. Что касается моего будущего, я общаюсь с владельцами клуба, потому что хочу быть наиболее конкурентоспособным, хочу понимать план, и тогда не будет проблем с работой в том или ином большом клубе.

Я бы хотел побороться за победу в Премьер-лиге, Серии А, Бундеслиге, Лиге 1, Лиге чемпионов в ходе карьеры, но сейчас не то время, когда ты должен уйти, или когда нужно соревноваться, или когда ты должен подождать ещё какое-то время.

Я счастлив в Премьер-лиге, и я должен сказать спасибо «Брайтону», лиге, всем тренерам и людям. Живя в Великобритании, проблема не в том, где ты работаешь, а в том, как ты работаешь», – приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

Напомним, ранее сообщалось, что Де Дзерби рассматривается как кандидат на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле» и Хави в «Барселоне».

Материалы по теме
Руководство «Барселоны» провело встречу с агентами тренера «Брайтона» Де Дзерби – AS
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android