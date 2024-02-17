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Руководство «Барселоны» провело встречу с агентами тренера «Брайтона» Де Дзерби – AS

Руководство «Барселоны» провело встречу с агентами тренера «Брайтона» Де Дзерби – AS
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор Деку провели трёхчасовую встречу с представителями Роберто Де Дзерби, который сейчас тренирует английский «Брайтон», чтобы назначить его на пост главного тренера команды, сообщает AS.

По информации источника, итальянский специалист является главным кандидатом на замену Хави, а кандидатуру Де Дзерби уже одобрили. Основным препятствием для закрытия сделки является сумма отступных за итальянского тренера, которая составляет около € 10 млн.

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Агенты попросили немного времени, чтобы договориться с «Брайтоном». «Барселона» гарантировала агентам Де Дзерби, что если им удастся решить этот нюанс, то именно он возглавит испанскую команду с 1 июля 2024 года.

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