Спортдир «Наполи» высказался об уходе Зелиньского в конце сезона в «Интер»

Спортивный директор «Наполи» Матео Мелузо высказался об уходе игрока команды Петра Зелиньского в конце сезона в «Интер» в качестве свободного агента.

«Зелиньски сделал свой выбор, но он должен соблюдать контракт до конца, как и другие в прошлом», — приводит слова Мелузо журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает десятое место.