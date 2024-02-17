Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдир «Наполи» высказался об уходе Зелиньского в конце сезона в «Интер»

Спортдир «Наполи» высказался об уходе Зелиньского в конце сезона в «Интер»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Наполи» Матео Мелузо высказался об уходе игрока команды Петра Зелиньского в конце сезона в «Интер» в качестве свободного агента.

«Зелиньски сделал свой выбор, но он должен соблюдать контракт до конца, как и другие в прошлом», — приводит слова Мелузо журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Зелиньски выступает за «Наполи» с 2016 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «партенопейцев» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает десятое место.

Материалы по теме
Фанаты «Наполи» освистали команду после ничьей с «Дженоа» на своём стадионе – Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android