Фанаты «Наполи» освистали команду после ничьей с «Дженоа» на своём стадионе – Скира

Болельщики «Наполи» освистали команду после ничьей в матче 25-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» (1:1) на своём стадионе «Диего Армандо Марадона», сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

После 24 матчей чемпионата Италии «Наполи» набрал 36 очков и занимает десятое место. В свою очередь после 25 игр в Серии А «Дженоа» заработал 30 очка и расположился на 12-й строчке. Лидером чемпионата является «Интер», которому удалось набрать 63 очка.

Напомним, Вальтер Маццарри стал главным тренером неаполитанцев 14 ноября, сменив на этом посту Руди Гарсию. Под руководством Вальтера «Наполи» одержал победу лишь в шести матчах. При этом команда восемь раз проиграла и три раза сыграла вничью.