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Тренер «Пари НН» Юран: моя цель — дойти до топ‑клуба

Тренер «Пари НН» Юран: моя цель — дойти до топ‑клуба
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран озвучил цель в тренерской карьере.

«Я хочу что‑то выиграть как тренер. Как игрок я выигрывал многое. Моя цель — дойти до топ‑клуба, поработать и что‑то выиграть.

Здесь мне нравится город, база, стадион, болельщики. Если будут цели и задачи — я с удовольствием переподпишу контракт на три, на пять лет. Я про это говорил. Хочется побороться за чемпионство», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

54-летний российский специалист начинал свою тренерскую карьеру в качестве помощника тренера в московском «Спартаке». Затем он самостоятельно тренировал «Алмаз», ставропольское «Динамо», «Диттон», ТВМК Таллин, «Химки», «Локомотив» из Астаны, «Симург», «Сибирь», «Балтику», «Мику», «Зоркий» и «СКА-Хабаровск».

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