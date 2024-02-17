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«Я так счастлив». Почеттино – о ничьей с «Манчестер Сити»

«Я так счастлив». Почеттино – о ничьей с «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал ничью в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:1).

«Очень хорошее выступление. Я очень доволен. Я думаю, что это тот настрой, который мы хотим демонстрировать. Мы работаем для этого. Я думаю, что они лучшая команда в мире, и я думаю, что мы должны гордиться тем, что показали такое выступление. Мы были очень храбры.

Первый тайм действительно хорош. Я думаю, мы были агрессивны, продвигали мяч вперёд и выигрывали дуэли. Во втором тайме, я думаю, они доминировали и заставили нас глубже защищаться. Я так счастлив. Для нас это хорошая ничья, и когда ты встречаешься с командой такого типа, я думаю, важно быть храбрым и бороться во всех аспектах», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

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