Мбаппе после разговора с президентом «ПСЖ» начал матч Лиги 1 на скамейке запасных

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе после разговора с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи начал матч 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (0:0, идёт первый тайм) на скамейке запасных.

Напомним, ранее Мбаппе заявил президенту клуба, что покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Аль-Хелаифи ожидал другого решения, но уже смирился с мыслью о том, что потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе. После разговора с Килианом они пожали руки. Сообщается, что никаких штрафов не будет, и что это был разговор двух людей, которые очень уважают друг друга.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.