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Мбаппе после разговора с президентом «ПСЖ» начал матч Лиги 1 на скамейке запасных

Мбаппе после разговора с президентом «ПСЖ» начал матч Лиги 1 на скамейке запасных
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе после разговора с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи начал матч 22-го тура Лиги 1 с «Нантом» (0:0, идёт первый тайм) на скамейке запасных.

Напомним, ранее Мбаппе заявил президенту клуба, что покинет клуб по окончании сезона на правах свободного агента. Аль-Хелаифи ожидал другого решения, но уже смирился с мыслью о том, что потеряет часть инвестиций, которые он вложил в Мбаппе. После разговора с Килианом они пожали руки. Сообщается, что никаких штрафов не будет, и что это был разговор двух людей, которые очень уважают друг друга.

Франция - Лига 1 . 22-й тур
17 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Нант
Нант
2-й тайм
0 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Эрнандес – 60'     0:2 Мбаппе – 78'    

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года. За этот период он принял участие в 290 матчах во всех турнирах, в которых отметился 243 голами и 105 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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