Почеттино – о финале Карабао: нам нужно почувствовать, что мы можем обыграть «Ливерпуль»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о предстоящем финале английской лиги (Кубка Карабао) с «Ливерпулем», который пройдёт 25 февраля.

«Нам нужно почувствовать, что мы можем обыграть «Ливерпуль». Пожалуй, нам предстоит сыграть со второй лучшей командой в мире. Я думаю, что вера — это самое важное. Сейчас нам нужно восстановиться и подготовиться», — приводит слова Почеттино Sky Sports.

«Челси» по ходу Кубка лиги прошёл «Уимблдон» (2:1), «Брайтон» (1:0), «Блэкберн Роверс» (2:0) и «Ньюкасл Юнайтед» (1:1 и 4:2 по серии пенальти), «Мидлсбро» (0:1 и 6:1). «Ливерпуль» в этом турнире сыграл с «Лестер Сити» (3:1), «Борнмутом» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» (5:1) и «Фулхэмом» (2:1 и 1:1).

На данный момент после 25 сыгранных матчей АПЛ «Ливерпуль» является лидером чемпионата с 63 очками. «Челси» находится на 10-м месте с 35 очками.