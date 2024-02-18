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Гвардиола: чтобы победить «Челси», нужно играть все 90 минут, а не только один тайм

Гвардиола: чтобы победить «Челси», нужно играть все 90 минут, а не только один тайм
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о минувшем матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Челси» со счётом 1:1, уступая по ходу встречи.

Англия - Премьер-лига . 25-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Стерлинг – 42'     1:1 Эрнандес – 83'    

«Мы знали, что матч с «Челси» станет вызовом. Это была хорошая игра. Мы невероятно провели второй тайм. Первый тайм был не на нашем уровне, но для того, чтобы конкурировать с командами уровня «Челси», нужно играть все 90 минут, а не только один тайм», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Челси» заработал 35 очков и расположился на десятой строчке.

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