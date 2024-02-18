Гвардиола: чтобы победить «Челси», нужно играть все 90 минут, а не только один тайм

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о минувшем матче 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Челси» со счётом 1:1, уступая по ходу встречи.

«Мы знали, что матч с «Челси» станет вызовом. Это была хорошая игра. Мы невероятно провели второй тайм. Первый тайм был не на нашем уровне, но для того, чтобы конкурировать с командами уровня «Челси», нужно играть все 90 минут, а не только один тайм», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х (ранее Twitter).

После 25 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 53 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Челси» заработал 35 очков и расположился на десятой строчке.