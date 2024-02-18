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Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси по голам без учёта пенальти

Криштиану Роналду обошёл Лионеля Месси по голам без учёта пенальти
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду обошёл форварда «Интер Майами» Лионеля Месси по голам без учёта пенальти после матча с «Аль-Фатехом» (2:1).

Саудовская Аравия - Про-Лига . 20-й тур
17 февраля 2024, суббота. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
1:0 Роналду – 17'     1:1 Аль-Наджди – 29'     2:1 Отавио – 72'    

В матче 20-го тура саудовской Про-лиги Криштиану Роналду отметился забитым мячом в ворота «Аль-Фатеха». Этот гол стал для португальца 714-м без учёта пенальти, в то время как нападающий «Интер Майами» Месси забил 713 голов.

В текущем сезоне Криштиану Роналду сыграл во всех турнирах за клуб в 27 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 11 результативных передач.

Напомним, Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контракт португальца с клубом рассчитан до 2025 года. Ранее Роналду защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» «Реала» и «Спортинга».

Месси, в свою очередь, выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинец играл за «ПСЖ» и «Барселону».

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