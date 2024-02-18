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Сёмин высказался об успехах Алексея Миранчука в «Аталанте»

Сёмин высказался об успехах Алексея Миранчука в «Аталанте»
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мыслями об игре полузащитника сборной России Алексея Миранчука в составе итальянской «Аталанты».

«Алексей стал больше играть, поэтому у него появилось больше возможностей себя реализовывать. Миранчук в «Аталанте», получая любое время, играет очень качественно. Что будет дальше, знают только руководство «Аталанты» и Миранчук», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в текущем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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