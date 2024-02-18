Камоцци: Гасперини наконец-то начал верить в Миранчука

Франко Камоцци, являвшийся советником экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, считает, что уровень доверия главного тренера «Аталанты» Джана Пьеро Гасперини к российскому полузащитнику клуба из Бергамо Алексею Миранчуку вырос.

«Могу сказать, что Гасперини наконец-то начал доверять Миранчуку и верить в него. Алексей поступил правильно, что терпел и не ушёл из «Аталанты», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.