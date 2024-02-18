Бонгонда вернулся в расположение «Спартака» с Кубка Африки

Полузащитник сборной ДР Конго Тео Бонгонда вернулся в расположение московского «Спартака» после выступления на Кубке африканских наций в составе своей национальной команды. Об этом информирует пресс-служба красно-белых.

Отметим, что Бонгонда получил повреждение во время матча за третье место с ЮАР (0:0, 5:6 — по пенальти) на Кубке африканских наций. Всего на турнире 28-летний Бонгонда принял участие в семи матчах, однако не смог записать на свой счёт ни одного результативного балла.

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года и заключил контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне вингер поучаствовал в 22 матчах «Спартака», забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.