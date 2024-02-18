Игрок «Арсенала» Хаверц: матч в ЛЧ с «Порту»? У меня приятные воспоминания об их стадионе

Атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 21 февраля и пройдёт на португальском стадионе «Драгау».

«С этим стадионом связаны мои приятные воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Я с нетерпением жду возможности снова побывать там.

Играть там всегда крайне тяжело, но я действительно с нетерпением жду матча и надеюсь, что мы одержим победу», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в котором встречались «Челси», где на тот момент выступал Хаверц, и «Манчестер Сити», проходил на «Драгау» — домашней арене «Порту». В той игре Хаверц забил единственный гол в матче, ставший победным для лондонского клуба.