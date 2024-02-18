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Игрок «Арсенала» Хаверц: матч в ЛЧ с «Порту»? У меня приятные воспоминания об их стадионе

Игрок «Арсенала» Хаверц: матч в ЛЧ с «Порту»? У меня приятные воспоминания об их стадионе
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Атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится 21 февраля и пройдёт на португальском стадионе «Драгау».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С этим стадионом связаны мои приятные воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Я с нетерпением жду возможности снова побывать там.

Играть там всегда крайне тяжело, но я действительно с нетерпением жду матча и надеюсь, что мы одержим победу», — приводит слова Хаверца официальный сайт «Арсенала».

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021, в котором встречались «Челси», где на тот момент выступал Хаверц, и «Манчестер Сити», проходил на «Драгау» — домашней арене «Порту». В той игре Хаверц забил единственный гол в матче, ставший победным для лондонского клуба.

Лига чемпионов . Финал
29 мая 2021, суббота. 22:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 42'    
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