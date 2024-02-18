Стало известно, когда Бонгонда сможет начать тренировки в общей группе «Спартака»

Вингер ДР Конго Тео Бонгонда сможет начать тренировки в общей группе «Спартака» в марте. Об этом сообщает Info Sport RDC.

По данным источника, до начала весны игрок будет залечивать травму подколенного сухожилия, полученную в игре за сборную ДР Конго на Кубке Африки.

Ранее стало известно о том, что Бонгонда вернулся в расположение московского «Спартака» после выступления на Кубке африканских наций в составе своей национальной команды.

Напомним, Бонгонда перешёл в «Спартак» из испанского «Кадиса» в июле 2023 года и заключил контракт до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне вингер поучаствовал в 22 матчах «Спартака», забил пять голов и сделал одну голевую передачу. После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. Лидирует «Краснодар» с 38 очками.