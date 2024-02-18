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Агент — о продлении контракта Ранджеловича: пока «Рубин» ничего не предлагал

Агент — о продлении контракта Ранджеловича: пока «Рубин» ничего не предлагал
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Казанский «Рубин» пока не предлагал вингеру Лазару Ранджеловичу новый контракт. Об этом сообщил агент сербского футболиста Василис Панагиотакис.

«Насчет продления контракта с «Рубином» поговорим в июне. Пока «Рубин» ничего не предлагал, ещё слишком рано», — приводит слова агента «РБ Спорт».

26-летний Лазар Ранджелович является футболистом казанского «Рубина» с сентября 2023 года. Его действующее трудовое соглашение с клубом из Татарстана рассчитано до 30 июня текущего года. В нынешнем сезоне сербский игрок принял участие в 13 матчах во всех турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 2 млн.

Напомним, после 18 туров чемпионата России по футболу казанский «Рубин» сумел набрать 28 очков. Подшефные Рашида Рахимова пребывают на седьмой строчке в турнирной таблице.

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