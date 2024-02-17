Власти Австрии не возражали против игр «Санкт-Пёльтена» с российскими «Динамо» и «Рубином»

Власти Австрии были уведомлены о планах местного клуба «Санкт-Пёльтен» провести контрольные матчи с казанским «Рубином» и московским «Динамо» на тренировочных сборах. Об этом пресс-служба австрийского клуба сообщила ТАСС.

По информации источника, австрийские власти разрешили «Санкт-Пёльтену» провести данные матчи.

«Агентство организовало для нас эти игры. Австрийские власти были проинформированы и дали согласие. Проблем не возникло. Всё прошло хорошо», — цитирует ТАСС слова пресс-службы «Санкт-Пёльтена».

Напомним, «Санкт-Пёльтен» сыграл с «Рубином» 9 февраля. Австрийский клуб выиграл у казанцев со счётом 2:1. В том противостоянии в составе «Рубина» голом отметился полузащитник Валентин Вада.

12 февраля «Санкт-Пёльтен» провёл встречу с «Динамо». Бело-голубые обыграли австрийцев со счётом 3:1. В том матче дублем отметился полузащитник Даниил Фомин, ещё один гол москвичей забил нападающий Константин Тюкавин.