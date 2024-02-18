Луис Суарес: в 2014 году планировалось, что я перейду в «Реал», а Бензема — в «Арсенал»

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал, что в 2014 году он мог перейти из «Ливерпуля», за который выступал на тот момент, в мадридский «Реал», а не в каталонский клуб.

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«Перед чемпионатом мира 2014 года мадридский «Реал» хотел подписать меня, и всё шло хорошо. Они думали о продаже Бензема в «Арсенал», к этому всё было подготовлено.

Но когда начался чемпионат мира, «Барселона» включилась в гонку и, конечно, я предпочёл «Барсу». В связи с ситуацией с укусом интерес «Реала» снизился, а «Барса» наоборот, проявила больший интерес (во время матча сборной Уругвая с Италией Суарес укусил итальянского защитника Джорджо Кьеллини за плечо, за что получил четырёхмесячную дисквалификацию. — Прим. «Чемпионата»). В конце концов у меня осталось два варианта, и я выбрал «Барселону», потому что играть за этот клуб было моей мечтой», — приводит слова Суареса Marca.

Напомним, Суарес выступал за каталонский клуб с 2014 по 2020 год. За этот период он принял участие в 283 матчах во всех турнирах, в которых отметился 195 голами и 113 результативными передачами.