Луис Суарес: могу открыто сказать, что «Интер Майами» — последний клуб в моей карьере

37-летний нападающий «Интер Майами» Луис Суарес заявил, что американский клуб станет последним в его профессиональной карьере футболиста.

«Интер Майами» — последний клуб в моей карьере. Я не могу быть более откровенным. Моя семья уже знает об этом. Ещё не знаю, когда это произойдёт, но это последний шаг, и я готов к своему последнему испытанию. Мне нужно подумать о своей жизни после того, как карьера будет завершена. Я говорю об этом, и мне хочется плакать, потому что таков я. Помню, как один бывший футболист сказал мне, что игрок никогда не может быть готов к тому, чтобы повесить бутсы на гвоздь», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Напомним, Суарес присоединился к «Интер Майами» 1 января 2024 года.