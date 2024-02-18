«Реал» Мадрид сенсационно сыграл вничью с «Райо Вальекано»

Сегодня, 18 февраля, проходил матч 25-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Райо Вальекано» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Кампо де Вальекас» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Алехандро Муньис Руис. Матч закончился со счётом 1:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Уже на третьей минуте Браим Диас сделал длинный пас по правому флангу, Федерико Вальверде продвинулся вперёд и прострелил в штрафную — Хоселу набежал и переправил мяч мимо вратаря. На 27-й минуте нападающий «Райо Вальекано» Рауль де Томас сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90+3-й и 90+5-й минутах Даниэль Карвахаль получил по жёлтой карточке и покинул поле до финального свистка.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент после 25 сыгранных матчей испанской Примеры мадридский «Реал» является лидером чемпионата с 62 очками. «Райо Вальекано» находится на 14-й строчке с 25 очками.