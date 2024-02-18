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Стали известны клубы, претендующие на подписание Рабьо

Стали известны клубы, претендующие на подписание Рабьо
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Сразу несколько европейских топ-клубов намерены подписать полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции Адриена Рабьо на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в услугах 28-летнего хавбека заинтересованы такие команды, как «Бавария», «Барселона», «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Представители данных клубов в ближайшее время свяжутся с агентами французского игрока для обсуждения условий контракта.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за туринцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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