«Бавария» рассматривает вариант с подписанием Рабьо

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо может перебраться в клуб-гранд немецкого футбола. Об этом сообщает журналист Тоби Альтшаффль в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в подписании 28-летнего хавбека всерьёз заинтересована «Бавария». Летом у французского футболиста заканчивается трудовое соглашение с «Ювентусом», и мюнхенцы планируют этим воспользоваться, договорившись с полузащитником о переходе на правах свободного агента.

Рабьо выступает за «Ювентус» с 2019 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за туринцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.