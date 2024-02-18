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Источник: сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме

Источник: сборная России сыграет с Сербией и Парагваем в новой форме
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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в новой форме. Эти игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы над Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), Камеруном в Москве (1:0) и Кубой в Волгограде (8:0).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение произошло и во многих других видах спорта, помимо футбола.

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