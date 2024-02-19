Виктор Осимхен определился с местом продолжения карьеры

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру по окончании сезона Серии А.

Как сообщает журналист Руди Галетти в соцсетях, нигерийский футболист предпочитает играть в английской Премьер-лиге. Отмечается, что игроком активно интересуется «Челси», для лондонского клуба приобретение Осимхена является приоритетом на летнее трансферное окно.

Напомним, неаполитанцы продлили трудовое соглашение с Осимхеном до лета 2026 года. При этом нигерийский футболист заявил, что может покинуть клуб уже ближайшим летом. В нынешнем сезоне Виктор сыграл за «Наполи» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 110 млн.

В Неаполе испекли шоколадные торты в честь Осимхена: