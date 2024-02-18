Тренер «Наполи» Маццарри может быть уволен после игры ЛЧ с «Барселоной» — Gazzetta

Руководство «Наполи» приняло решение, что уволит главного тренера клуба Вальтера Маццарри в случае, если его команда плохо проявит себя в грядущем домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 21 февраля. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в случае увольнения Маццарри с наибольшей вероятностью его сменит бывший тренер «Милана» и «Сампдории» Марко Джампаоло.

Напомним, действующее трудовое соглашение Маццарри с неаполитанским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

После 24 туров итальянской Серии А «Наполи» набрал 36 очков и на текущий момент занимает 10-е место.

Матч «Наполи» с «Барселоной» начнётся в 23:00 мск.