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Тренер «Наполи» Маццарри может быть уволен после игры ЛЧ с «Барселоной» — Gazzetta

Тренер «Наполи» Маццарри может быть уволен после игры ЛЧ с «Барселоной» — Gazzetta
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Руководство «Наполи» приняло решение, что уволит главного тренера клуба Вальтера Маццарри в случае, если его команда плохо проявит себя в грядущем домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной», который состоится 21 февраля. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
21 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, в случае увольнения Маццарри с наибольшей вероятностью его сменит бывший тренер «Милана» и «Сампдории» Марко Джампаоло.

Напомним, действующее трудовое соглашение Маццарри с неаполитанским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

После 24 туров итальянской Серии А «Наполи» набрал 36 очков и на текущий момент занимает 10-е место.

Матч «Наполи» с «Барселоной» начнётся в 23:00 мск.

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