Расмус Хойлунд установил несколько уникальных рекордов для истории «МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд на 1-й минуте открыл счёт в матче 25-го тура АПЛ против «Лутона» (2:1).

Нападающий отличился на 37-й секунде. Это самый быстрый выездной гол за историю выступлений «МЮ» в Премьер-лиге, сообщает Opta Sport.

Уже на 7-й минуте нападающий сделал дубль. Это самое быстрое лидерство со счетом 2:0 в выездном матче АПЛ для «МЮ».

Также Хойлунд забил в 6-м матче АПЛ подряд. Он стал самым молодым игроком, которому это удалось (21 год и 14 дней). Расмус опередил Джо Уиллока, имеющего аналогичное достижение в составе «Ньюкасла» в возрасте 21 года и 272 дней.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года.