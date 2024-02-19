Нападающий «МЮ» Хойлунд прокомментировал свой дубль в матче АПЛ

Датский форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд прокомментировал игру против «Лутона», в которой он отличился дублем (2:1).

«Три очка – это самое важное. Я здесь, что помочь команде, поэтому я счастлив. Иногда мы немного отключаемся. Мы знаем, что эта команда находится в хорошей форме. В этой игре мы усложнили ситуацию для себя. Я много раз потирал руки, потому что нервничал. Хотя я благодарен за победу, нам немного повезло.

У меня был шанс, и мне нужно было забить. Конечно, нам нужно забивать. Уверен, на следующей неделе мы восстановимся и покажем «Олд Траффорд» из чего мы сделаны.

Думаю, я должен поблагодарить товарищей по команде и тренера за то, что они дали мне уверенность и продолжали верить в меня. Я знал, что могу забивать, но, конечно, меня раздражало то, что я долго не забивал в АПЛ. Я просто хочу продолжать помогать команде», – цитирует нападающего ВВС.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года за € 73,9 млн. В нынешнем сезоне форвард провёл за «красных дьяволов» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и двумя результативными передачами.