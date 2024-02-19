«Манчестер Юнайтед» хочет переманить спортивного директора «Ньюкасла» Дэна Эшфорта

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к спортивному директору «Ньюкасла» Дэну Эшфорту, который уже уведомил «сорок» о том, что «красные дьяволы» вышли с ним на связь. Об этом сообщает журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

По информации источника, «Ньюкасл» отправил Эшфорта в отпуск, как только специалист попросил отпустить его в «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «сороки» будут требовать € 25 млн в качестве компенсации с заинтересованной в услугах Дэна стороны. «Дьяволы», в свою очередь, готовы набраться терпения и ждать. В манкунианском клубе попросту не готовы отдавать такие деньги, также в «МЮ» не хотят, чтобы на них оказывали давление.

После 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от «Астон Виллы», которая располагается на четвёртой строчке, на пять очков.