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Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит работу в английской команде.

Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях, новые владельцы «Манчестер Юнайтед» впечатлены работой нидерландского специалиста и видят его частью долгосрочного проекта клуба.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл 97 матчей во всех турнирах, из которых его команда выиграла 60, в 11 сыграла вничью и 26 проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 44 очка в 25 матчах.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе сыграет с «Фулхэмом», встреча состоится 24 февраля.

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