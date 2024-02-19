Гари Невилл прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Лутоном» в рамках АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл высказался о победе «красных дьяволов» над «Лутоном» в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Сейчас Эрик тен Хаг более уверен в своей команде, это заметно. Он хочет бороться за место в топ-4 с «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом», и они будут ощущать давление. Не хочу сказать, что «Ман Юнайтед» обязательно добьётся этого, но в бой они рвутся. «Юнайтед» заслужил эту победу над «Лутоном», — приводит слова Невилла Sky Sports.

После 25 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от «Астон Виллы», которая располагается на четвёртой строчке, на пять очков.