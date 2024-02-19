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Алдонин: даже нынешний лимит на легионеров в РПЛ позволяет развиваться молодым игрокам

Алдонин: даже нынешний лимит на легионеров в РПЛ позволяет развиваться молодым игрокам
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Бывший футболист ПФК ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин считает, что в Российской Премьер-Лиге не нужно менять лимит на легионеров. По его мнению, даже нынешний лимит позволяет развиваться молодым российским игрокам. Он отметил, что искусственные условия необходимы для прогресса спортсменов.

«Все искусственные условия, которые создаются, нужны в принципе не для прогресса. Лимит на легионеров, даже тот, который сейчас действует, позволяет развиваться молодым футболистам. Да и сейчас, думаю, у нас не так много качественных легионеров.

Необходимость вернуть формулу «6+5» на поле? В любом случае, это предложение надо рассматривать, но острой необходимости в этом сейчас нет", — приводит слова Алдонина «Спорт День за Днем».

Напомним, по нынешнем правилам, одновременно на поле в составе одной команды могут находиться не более 8 легионеров. Всего же в заявке команд может быть максимум 13 иностранных футболистов.

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