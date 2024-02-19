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Источник: новая форма России будет презентована во льду, который фанаты должны растопить

Источник: новая форма России будет презентована во льду, который фанаты должны растопить
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Новая форма сборной России от Jogel будет презентована во льду, который фанаты должны растопить, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, новая форма российской команды будет презентована на выставке «Россия» на ВДНХ. По замыслу организаторов, изначально форма будет находиться в кубе льда, который посетители смогут растопить своим теплом.

Кроме того, сообщается, что перед товарищеским матчем со сборной Сербии (21 марта) певец Григорий Лепс споёт песню «Родина-мать». Также на игре выступят другие российские и сербские исполнители.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в новой форме. Эти игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

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