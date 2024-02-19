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В Сети появился возможный концепт новой формы сборной России по футболу

В сети появился возможный концепт новой формы сборной России по футболу. Напомним, новая форма национальной команды была разработана отечественной компанией Jögel.

Фото: Телеграм-канал Mash

Фото: Телеграм-канал Mash

По информации телеграм-канала Mash, главная концепция новой экипировки — образ Жар-птицы, перья которой приносят успех, удачу и счастье. Узор на футболках будет напоминать свечение от пера мифической птицы.

Ранее, в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная России проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сербии (21 марта) и Парагвая (25 марта) в новой форме. Эти игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение произошло и во многих других видах спорта, помимо футбола.