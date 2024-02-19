«Рубин» внёс в заявку 17‑летнего иранского форварда Тахери, который мог оказаться в ЦСКА

Казанский «Рубин» внёс в заявку на сезон 17‑летнего иранского нападающего Касра Тахери, который ранее мог оказаться в московском ЦСКА, сообщает сайт РПЛ.

Фото: Сайт РПЛ

Иранский футболист в составе казанской команды проходил просмотр на зимних сборах, где отметился одним забитым мячом. При этом «Рубин» ещё официально не объявил о переходе Тахери.

Нападающий ранее выступал за молодёжный состав «Сепахана» и принимал участие в чемпионате мира до 17 лет за сборную Ирана, где хорошо проявил себя. Всего на его счету 15 матчей и шесть голов за иранскую молодёжку. При этом, по информации интернет-портал Transfermarkt, рыночная стоимость молодого футболиста всего в € 50 тыс. Он выступает на позиции центрального нападающего.