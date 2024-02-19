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Киммих принял решение покинуть «Баварию» — Bild

Киммих принял решение покинуть «Баварию» — Bild
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих принял решение покинуть мюнхенский клуб предстоящим летом, сообщает Bild.

По информации источника, 29-летний хавбек не желает оставаться в «Баварии» после ухудшения отношений с некоторыми членами команды. Футболист считает, что представители тренерского штаба перестали его уважать.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. За это время хавбек выиграл с мюнхенцами 20 трофеев, в том числе один кубок Лиги чемпионов УЕФА.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн. Ранее сообщалось о конфликте Киммиха с одним из членов тренерского штаба «Баварии».

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