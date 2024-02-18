Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих после матча с «Бохумом» чуть не подрался с помощником тренера «Баварии»

Киммих после матча с «Бохумом» чуть не подрался с помощником тренера «Баварии»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих после матча 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3) чуть не подрался с помощником главного тренера мюнхенцев Жолтом Лёвом, сообщает журналист Патрик Штрассер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, у Киммиха и Лёва разгорелась гневная дискуссия, которая чуть не переросла в драку.

Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В этом сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.

После 22-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» набрала 50 очков и занимает второе место. Отставание мюнхенцев от лидирующего «Байера» — восемь очков.

Материалы по теме
«Бавария» отменила послематчевую пресс-конференцию Тухеля — Sky Sport
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android