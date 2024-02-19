«Так выглядит преодоление». ЦСКА выложил видео с реабилитацией Мухина после травмы

Московский ЦСКА выложил видео с реабилитацией полузащитника команды Максима Мухина после разрыва крестообразных связок.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале ЦСКА.

Напомним, Мухин получил травму в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (0:0). Позднее у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки. 6 ноября стало известно, что Мухин успешно перенёс операцию в Италии. Также сообщалось, что Мухин сможет вернуться к игре не раньше мая.

Максим в текущем сезоне провёл за ЦСКА 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. Также Мухин принял участие в трёх товарищеских матчах сборной России: с командами Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).