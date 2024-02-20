Эмерс Фаэ, который возглавил Кот‑д’Ивуар по ходу КАН, утверждён на пост тренера сборной

Президент Ивуарийской федерации футбола Ясин Идрисс Диалло заявил, что Эмерс Фаэ утверждён на пост главного тренера сборной Кот‑д’Ивуара.

«Эмерс Фаэ сегодня был утверждён в качестве главного тренера», — приводит слова Диалло пресс-служба организации.

Напомним, на Кубке африканских наций Фаэ стал исполняющим обязанности главного тренера сборной после того, как по ходу турнира из национальной команды был уволен главный тренер Жан‑Луи Гассе. По итогу под руководством Эмерса Кот‑д’Ивуар стал победителем домашнего африканского турнира. Отметим, что Фаэ ранее тренировал молодёжные команды «Ниццы», «Клермон Б» и национальную команду Кот‑д’Ивуара до 23 лет.

Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7).