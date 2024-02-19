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Кубок африканских наций — 2025 пройдёт летом в Марокко — RMC Sport

Кубок африканских наций — 2025 пройдёт летом в Марокко — RMC Sport
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Кубок африканских наций 2025 года пройдёт летом в Марокко, сообщает RMC Sport.

По информации источника, Конфедерация африканского футбола (КАФ) дала принципиальное согласие на проведение следующего Кубка Африки летом. Предлагаемые даты турнира – с 20 июля по 16 или 17 августа 2025 года.

Напомним, Кубок африканских наций 2024 года проходил в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Чемпионом турнира стала страна-хозяйка КАН — Кот-д'Ивуар. Второе место заняла национальная команда Нигерии, а третье — ЮАР.

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