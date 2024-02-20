Месси записал обращение к китайским болельщикам на фоне обвинений в неуважении к Китаю

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на обвинения в том, что не принял участия в матче со сборной Гонконга из-за политических мотивов. В последнее время в китайских соцсетях было много критики в адрес аргентинца. Его также обвиняли в неуважении к Гонконгу и Китаю.

«Я читал и слышал много вещей, сказанных после игры в Гонконге. Я хотел записать это видео и предоставить вам правдивую версию, чтобы никому не пришлось продолжать читать ложные истории.

Я слышал, как люди говорили, что я не хочу играть по политическим и многим другим причинам, но это совершенно не соответствует действительности. Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию или Китай, как делал это много раз. С самого начала моей карьеры у меня были очень близкие и особые отношения с Китаем. Как я сказал на пресс-конференции, у меня воспалилась приводящая мышца, и я не смог сыграть в первой игре в Саудовской Аравии, и именно тогда я это почувствовал.

Во второй игре я пытался немного поиграть, но стало хуже. Потом за день до игры в Гонконге я тренировался и старался для всех, кто пришёл посмотреть тренировку.

Несколько дней спустя я почувствовал себя лучше и поэтому немного поиграл в Японии, чтобы подготовиться к предстоящим событиям, потому что мне нужно было играть и снова набрать форму», — приводит слова Месси Daily Mail со ссылкой на видеообращение Месси в социальной сети Weibo.

Напомним, по ходу матча болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.

Фанаты в Гонконге освистали Месси и Суареса: