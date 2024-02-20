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Оле-Гуннар Сульшер может стать временно исполняющим обязанности тренера «Баварии»

Оле-Гуннар Сульшер может стать временно исполняющим обязанности тренера «Баварии»
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Оле-Гуннар Сульшер может стать временным главным тренером «Баварии», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По его данным, мюнхенский клуб рассматривает бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» в качестве исполняющего обязанности главного тренера команды, если руководство решит уволить Томаса Тухеля раньше конца сезона-2023/2024.

В Сульшере заинтересован спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд, который лично не первый год следит за 50-летний норвежский специалистом.

Тухель возглавляет «Баварию» с марта прошлого года. Тогда немецкий специалист неожиданно сменил на этом посту соотечественника, Юлиана Нагельсмана. Тухель выиграл с мюнхенцами Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью на пост главного тренера «Баварии» является Зинедин Зидан, а клуб уже связывался с представителями француза. Но вскоре информацию опровергли.

После 22 туров «Бавария» занимает второе место в Бундеслиге с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Байер» (58 очков). Также мюнхенцы проиграли Суперкубок Германии и вылетели из Кубка Германии. В Лиге чемпионов команда Тухеля проиграла первый матч 1/8 финала с «Лацио» (0:1).

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