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Стало известно будущее нападающего «Реала» Хоселу в клубе

Стало известно будущее нападающего «Реала» Хоселу в клубе
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Руководство мадридского «Реала» планирует выкупить нападающего «Эспаньола» Хоселу, который в нынешнем сезоне играет за «сливочных» на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, стоимость выкупа 33-летнего футболиста составит € 1,5 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, в нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Эспаньолом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 25 туров Ла Лиги «Реал» набрал 62 очка и занимает первое место.

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