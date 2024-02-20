Стало известно будущее нападающего «Реала» Хоселу в клубе

Руководство мадридского «Реала» планирует выкупить нападающего «Эспаньола» Хоселу, который в нынешнем сезоне играет за «сливочных» на правах аренды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, стоимость выкупа 33-летнего футболиста составит € 1,5 млн.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, в нынешнем сезоне испанский нападающий принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Эспаньолом» рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После 25 туров Ла Лиги «Реал» набрал 62 очка и занимает первое место.