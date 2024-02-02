Анчелотти похвалил Хоселу после матча Ла Лиги с «Хетафе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал выдающуюся игру испанского нападающего Хоселу, оформившего дубль в матче с «Хетафе» (2:0).

«Иметь в составе такого уникального игрока, как Хоселу, – большая удача. Мы все в восторге от него и должны пользоваться его качеством в матчах, как мы сделали это сегодня.

Хоселу делает всё возможное, чтобы продолжить карьеру здесь. Это здорово, и я рад, что он у меня есть в команде футболист такого уровня», – приводит слова Анчелотти France 24.

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33-летний игрок помог «сливочным» вернуться на первую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, забив по разу в начале каждого из таймов.

В нынешнем сезоне на счету Хоселу 12 забитых мячей и четыре результативные передачи в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.

Напомним, форвард был арендован мадридским клубом у «Эспаньола» за € 500 тыс летом 2023-го. У «сливочных» есть возможность выкупить игрока на постоянной основе.

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