«Я ожидаю борьбы». Орлов – о чемпионских перспективах «Краснодара» после покупки Кастаньо

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о чемпионских перспективах «Краснодара» после приобретения футболиста Кевина Кастаньо.

«Я ожидаю борьбы, потому что усилились команды-лидеры, в частности «Краснодар». У него очень хорошее приобретение в центр полузащиты. Ещё раз скажу – это игрок сборной Колумбии, который выбил Барриоса из основного состава, как раз на его позиции. И он уже играет за «Краснодар», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, «Краснодар» выиграл первый круг Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, набрав 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Рубином» на домашней арене.